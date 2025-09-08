Veeva grimpe après que J.P. Morgan l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 septembre - ** Les actions de la société de technologie de la santé Veeva Systems VEEV.N augmentent de 2,2 % à 279,04 $

** J.P. Morgan relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer"; augmente les prévisions de 290 $ à 330 $

** La société de courtage se dit optimiste quant aux nouvelles opportunités créées par le partenariat de Veeva avec IQVIA IQV.N (anciennement IMS Health et Quintiles) et son utilisation de l'Intelligence Artificielle Agentique (IA)

** Le mois dernier, IQVIA et Veeva ont annoncé des partenariats à long terme couvrant à la fois les domaines cliniques et commerciaux, ainsi que la résolution de tous les litiges en suspens

** Veeva est en concurrence avec Salesforce CRM.N et d'autres fournisseurs de logiciels, mais personne n'égale la profondeur de ses produits, en particulier dans les suites CRM Vault, selon la société de courtage

** L'action est notée "achat" en moyenne; la prévision médiane est de 322 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 32 % depuis le début de l'année