VAZIVA ORGANISE UNE VISIOCONFÉRENCE INVESTISSEURS A L’OCCASION DE LA PUBLICATION DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2026

VAZIVA annonce l’organisation d’une visioconférence investisseurs le mercredi 22 juillet 2026 à 18h00, à l’occasion de la publication de son chiffre d’affaires du 1er semestre 2026.

Organisée avec EuroLand Corporate, cette rencontre en ligne s’adressera aux actionnaires et investisseurs souhaitant échanger avec la direction sur l’activité du semestre écoulé et les dernières avancées du Groupe. La visioconférence se tiendra en présence de Marina Germain, CEO de VAZIVA, et de Christophe Kourdouly, Directeur Financier. Les participants pourront poser directement leurs questions à la direction. L’inscription est obligatoire avant l’événement via le lien indiqué dans le communiqué ci-dessous. Les informations de connexion seront transmises aux inscrits avant la visioconférence.