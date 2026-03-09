Vaziva lance une OCA de 8 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 18:24
L'opération passe par l'émission de 8 000 obligations d'une valeur unitaire de 1 000 euros, assorties d'un taux d'intérêt annuel de 7% et d'une maturité de trois ans, avec une échéance fixée au 30 mars 2029.
Chaque obligation pourra être convertie en actions ordinaires nouvelles de la société à raison de 22 actions par OCA, soit une valeur unitaire de 45,45 EUR par action (37,80 EUR à la clôture du 9 mars 2026), sous réserve d'ajustements. Les porteurs pourront exercer ce droit de conversion à tout moment jusqu'à sept jours ouvrés avant l'échéance. A défaut de conversion, les obligations seront remboursées en numéraire. Les titres feront l'objet d'une demande d'admission à la cotation sur Euronext Access à Paris.
Les fonds levés doivent soutenir la stratégie de croissance de Vaziva, en particulier son expansion en Europe et le déploiement d'une offre SaaS unifiée. L'opération, réservée aux investisseurs qualifiés dans le cadre d'un placement privé sans prospectus approuvé par l'AMF, pourrait entraîner l'émission maximale de 173 920 actions nouvelles en cas de conversion intégrale, soit une dilution d'environ 6,5% du capital.
