Vaxcyte plonge après avoir lancé une offre d'actions de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier -

** Les actions de Vaxcyte PCVX.O , développeur de vaccins anti-pneumococciques, ont baissé de 2,1% à 51,69 dollars après la mise sur le marché, suite à l'annonce d'une augmentation de capital planifiée

** La société basée à San Carlos, en Californie, lance une offre de 500 millions de dollars (), composée d'actions et de bons de souscription préfinancés

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement clinique des programmes VAX-31 pour adultes et pédiatriques, y compris le programme de phase 3 VAX-31 pour adultes, entre autres, selon le prospectus de l'offre ()

** BofA, Jefferies, Leerink Partners, Evercore et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints

** Avec ~130,9 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 6,9 milliards de dollars

** Les actions de PCVX ont clôturé jeudi en hausse de 2,8 % à 52,82 $. L'action a augmenté de ~14% pour commencer l'année après une chute de 44% en 2025 ** 9 analystes sur 10