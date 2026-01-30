Vaxcyte en hausse après une augmentation de capital de 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier -

** Les actions de Vaxcyte PCVX.O , développeur de vaccins anti-pneumococciques, ont augmenté de 0,8 % à 53,24 $ en pré-marché après une levée de fonds supérieure à l'objectif de 550 millions de dollars

** La société basée à San Carlos, en Californie, a vendu jeudi dernier () 11 millions d'actions à 50 $

** La taille de l'offre est passée de ()

500 millions de dollars (), avec une décote de 5,4 % par rapport à la dernière vente

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement clinique des programmes VAX-31 pour adultes et pédiatriques, y compris le programme de phase 3 VAX-31 pour adultes, entre autres, selon le prospectus de l'offre ()

** BofA, Jefferies, Leerink Partners, Evercore et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de PCVX ont augmenté de ~14% en 2026, mais ont perdu ~40% au cours de l'année écoulée ** 9 analystes sur 10