Vauban IP recrute trois nouveaux collaborateurs

(NEWSManagers.com) - Vauban Infrastructure Partners a annoncé ce 3 mars l' embauche de trois collaborateurs seniors. Cela porte le nombre d'employés de la filiale de Natixis Investment Managers à 43.

Elie Nammar rejoint Vauban en tant que Senior Director dédié à la gestion d' actifs dans le secteur des infrastructures numériques. Avant de rejoindre Vauban, il était associé chez Oliver Wyman et directeur de stratégie chez Vodafone. Au cours de son parcours, Elie Nammar a également occupé les fonctions de membre senior de la pratique Telecom Media and Technology travaillant avec des entreprises locales et mondiales à travers l' Europe pour définir leurs stratégies de croissance et optimiser leurs dépenses.

Youcef Barrage est lui nommé investment manager et directeur financier de la plateforme Vauban Infra Fibre. Il arrive de la Société Générale, où il a passé six ans au sein de l' équipe Infrastructure Project Finance.

Enfin, Sébastien Trujas rejoint l' équipe opérations à Paris. Avant de rejoindre Vauban, Sébastien Trujas travaillait chez Caceis Bank, où il fut notamment relationship manager sur les actifs privés et middle officer sur les opérations de private equity. Il a également passé trois ans chez Lone Star Funds comme senior investment accounting officer au Luxembourg et deux ans chez TMF Group.

L' équipe d' investissement de Vauban IP est responsable de 4,7 milliards d' euros d' actifs sous gestion investis en Europe.