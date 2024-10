Vauban Infrastructure Partners : nomination d’une conseillère stratégique senior

(AOF) - Vauban Infrastructure Partners a annoncé la nomination de Laurie Mahon en tant que conseillère stratégique senior pour les investissements européens et nord-américains. Forte d'une expérience de plus de quarante ans dans le secteur des infrastructures, elle "apportera à l'équipe des compétences stratégiques, des connaissances en matière d'origination et de négociation".

Avant de rejoindre Vauban, Laurie Mahon a occupé des fonctions clés dans le domaine du financement des infrastructures au cours d'une carrière marquée de réussites importantes. Au cours des dix dernières années, elle a joué un rôle essentiel au sein de la CIBC en établissant sa plateforme d'infrastructure monde et en développant sa division des services bancaires d'investissement en Amérique du Nord.