VATEL DIRECT finalise sa vingt-sixième levée de fonds, de 800 k€ pour BIO JAG

La plateforme de financement obligataire participatif Vatel Direct vient de lever la somme de 800 000€ auprès de 106 investisseurs pour le compte de la société BIO JAG, avec un taux d'intérêt annuel de 7,5%.



BIO JAG est une holding détenant des participations dans plusieurs sociétés dans le domaine de la santé et de la construction. Créée en 2007, elle résulte de la fusion en mai 2015 avec l'entreprise Biocorp Services, fonds de placement spécialisé dans le secteur de la santé.



En 2019, le groupe détient des participations dans plusieurs sociétés comme Biocorp Production, spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et cotée en bourse avec une capitalisation de plus de 60 M€ à fin 2019 ou encore le groupe Brenus Développement, holding spécialisée dans la rénovation de bâtiment et la menuiserie.



Les actifs totaux du groupe s'élèvent à environ 33,63 M€.



Les obligations souscrites affichent un taux d'intérêt annuel de 7,5%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d'un montant de 1000€ à un versement mensuel brut par BIO JAG de 24,18 € pendant 4 ans.



Avec cette opération, Vatel Direct renforce sa place sur le marché des plateformes de financement participatif. La plateforme a financé 26 PME pour plus de 31 M€ depuis sa création.