Vatel Capital une nouvelle fois primée par Gestion de Fortune dans la catégorie Capital-investissement

Paris, le 18 janvier 2022 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce avoir été récompensée à l’occasion de la 29èmeédition du Palmarès des Fournisseurs organisé par le magazine Gestion de Fortune.



Pour la deuxième fois depuis 2020, Vatel Capital a obtenu la 2e place dans la catégorie Capital-investissement à la suite d’une enquête quantitative et qualitative menée auprès de 2.000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France.



La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :

- En mars 2020, Vatel Capital a été élu 2èmesociété préférée des CGPI dans la catégorie "Capital-Investissement" du journal Investissements Conseils.

- En 2015, 2018 et 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu le LipperFundAward.