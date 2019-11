Vatel Capital rembourse le FCPI Equilibre & Santé 2 avec une performance de près de 14% hors avantage fiscal

Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le remboursement final du FCPI Equilibre & Santé 2.Ce fonds, constitué en 2011, a contribué au financement d'une trentaine de PME présentant un caractère innovant et exerçant une activité dans les secteurs du bien-être, des soins et services à la personne, des produits et services liés à une activité sportive, de la nutrition et de la santé (notamment les domaines de l'appareillage, du logiciel, des services et de la distribution). A son terme, il affiche une performance de 13,66 % hors avantage fiscal et de 63,66 % avantage fiscal inclus.En intégrant la réduction d'Impôt sur la fortune de 50% du montant investi et l'exonération d'impôt sur les plus-values, le taux de rendement annuel ressort à 10,11 % (hors prélèvements sociaux).Sept FCPI remboursés depuis l'origineVatel Capital poursuit ainsi sa politique de gestion en faveur des souscripteurs de ses fonds. Pour rappel, la société de gestion a d'ores et déjà procédé au remboursement de sept FCPI, dont six affichant des performances positives hors avantage fiscal.