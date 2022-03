Vatel Capital récompensée par Investissement Conseils pour la diversification de son offre

Paris, le 15 mars 2022 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce avoir été primée à l’occasion de la 10èmeédition des Pyramides de la Gestion de Patrimoine créée par le magazine Investissement Conseils.



Fruit de ses performances, de sa stratégie d’offre globale et de sa capacité à innover, Vatel Capital a été une nouvelle fois distinguée en obtenant le prix de la rédaction dans la catégorie « diversification patrimoniale ».



La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :

- En janvier 2022, Vatel Capital a , pour la deuxième fois, été primée par Gestion de Fortune dans la catégorie Capital-investissement

- En mars 2020, la société a été élue 2èmesociété préférée des CGPI dans la catégorie "Capital-Investissement" du magazine Investissement Conseils.

- En 2015, 2018 et 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu le Lipper Fund Award.