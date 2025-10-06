Vatel Capital lance sa nouvelle offre IR 2025

Vatel Capital lance son offre IR 2025, avec en point d'orgue une réduction d’impôt exceptionnelle de 25 % sur les souscriptions en FCPI, contre 18 % auparavant et ce pour la dernière année. En effet, ce dispositif prendra fin en 2026.

Trois fonds à l'offre cette année :

Le FCPI Dividendes Plus n°13 investira 100 % dans des PME innovantes et rentables (santé, numérique, énergies nouvelles, industrie de pointe), sélectionnées pour leur potentiel de croissance et leur capacité à verser des dividendes. La réduction fiscale est accordée dans la limite de 12 000 € pour un célibataire et 24 000 € pour un couple, avec une durée de blocage maximale de 6 ans (jusqu’au 31/12/2031).



Le FIP Corse Kallisté Capital n°18, orienté vers des PME corses dynamiques (santé, tourisme, énergies renouvelables, agroalimentaire), ouvrant droit à une réduction d’impôt de 30 % et un blocage de 7 à 9 ans.

Enfin, le GFI Vatel 2 permet d’investir dès 1 000 € dans des massifs forestiers, offrant un placement tangible, une réduction d’IR de 18 %, une exonération totale d’IFI et des avantages successoraux.



Société de gestion indépendante agréée par l’AMF, Vatel Capital gère près de 500 M€ d’actifs et bénéficie d’un solide track record (12 FCPI et 7 FIP corses déjà remboursés, avec des performances positives dans la majorité des cas).