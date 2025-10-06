 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 956,00
-1,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vatel Capital lance sa nouvelle offre IR 2025
information fournie par Boursorama CP 06/10/2025 à 10:30

Vatel Capital lance son offre IR 2025, avec en point d'orgue une réduction d’impôt exceptionnelle de 25 % sur les souscriptions en FCPI, contre 18 % auparavant et ce pour la dernière année. En effet, ce dispositif prendra fin en 2026.
Trois fonds à l'offre cette année :
Le FCPI Dividendes Plus n°13 investira 100 % dans des PME innovantes et rentables (santé, numérique, énergies nouvelles, industrie de pointe), sélectionnées pour leur potentiel de croissance et leur capacité à verser des dividendes. La réduction fiscale est accordée dans la limite de 12 000 € pour un célibataire et 24 000 € pour un couple, avec une durée de blocage maximale de 6 ans (jusqu’au 31/12/2031).

Le FIP Corse Kallisté Capital n°18, orienté vers des PME corses dynamiques (santé, tourisme, énergies renouvelables, agroalimentaire), ouvrant droit à une réduction d’impôt de 30 % et un blocage de 7 à 9 ans.
Enfin, le GFI Vatel 2 permet d’investir dès 1 000 € dans des massifs forestiers, offrant un placement tangible, une réduction d’IR de 18 %, une exonération totale d’IFI et des avantages successoraux.

Société de gestion indépendante agréée par l’AMF, Vatel Capital gère près de 500 M€ d’actifs et bénéficie d’un solide track record (12 FCPI et 7 FIP corses déjà remboursés, avec des performances positives dans la majorité des cas).

Valeurs associées

FIP Kallisté Capital N°10
89,06 EUR OPCVM 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BoursoFocus Le Mag : le point sur le second semestre 2025
    BoursoFocus Le Mag : le point sur le second semestre 2025
    information fournie par BoursoBank 06.10.2025 11:55 

    Dans ce numéro de BoursoFocus Le Mag, Delphine Arnaud, responsable de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie BoursoVie et gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, ... Lire la suite

  • Kepler Cheuvreux relève sa recommandation de "réduire" à "conserver" Air Liquide. (crédit : Air Liquide)
    Les changements de recommandations : Air Liquide, Pluxee, Getlink
    information fournie par Reuters 06.10.2025 11:36 

    * AIR LIQUIDE AIRP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "conserver" contre "réduire". * PLUXEE PLX.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 17 euros contre 20,80 euros. * GETLINK GETP.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les cours sont à des niveaux intéressants
    MAUREL ET PROM : Les cours sont à des niveaux intéressants
    information fournie par TEC 06.10.2025 11:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : Attendre un test du support
    ID LOGISTICS GROUP : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 06.10.2025 11:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank