Le jeu français "Clair Obscur: Expedition 33" grand favori des Game Awards à Los Angeles
information fournie par AFP 11/12/2025 à 04:19

Le fondateur et directeur créatif de Sandfall Interactive, Guillaume Broche, pose devant une image d'un personnage de "Clair Obscur: Expedition 33" au siège de Sandfall Interactive à Montpellier (Hérault), le 10 avril 2025 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Avec un record de nominations, le jeu vidéo français "Clair Obscur: Expedition 33" arrive jeudi soir en grand favori à la 12e cérémonie des Game Awards à Los Angeles, rendez-vous annuel central de l'industrie vidéoludique.

La première production du studio montpelliérain Sandfall Interactive, qui narre les aventures tragiques d'un groupe de personnages dans un univers postapocalyptique, pourrait bien devenir le premier jeu français à remporter le titre convoité de "GOTY" ("jeu de l'année").

Développé par une équipe d'une trentaine de personnes, une taille plutôt modeste comparée aux mastodontes du secteur, il fera face aux superproductions japonaises "Death Stranding 2", dernière création de Hideo Kojima, père de la saga Metal Gear Solid, et "Donkey Kong Bananza", jeu de plateforme aux décors entièrement destructibles mettant en scène le célèbre singe de Nintendo.

Dans la catégorie reine, il sera également opposé à deux succès de la scène indépendante: "Hades 2", du studio américain Supergiant Games, et "Hollow Knight: Silksong", des Australiens de Team Cherry.

Des visiteurs jouent au jeu vidéo "Kingdom Come: Deliverance II" de Warhorse Studios lors d'une avant-première presse au salon "Paris Games Week" à Paris, le 22 octobre 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La simulation de vie de chevalier "Kingdom Come: Deliverance 2", du tchèque Warhorse Studios, clôt cette sélection.

Nommé dans 10 catégories - et trois fois dans celle de la meilleure "performance" pour un acteur/doubleur - "Clair Obscur" concourt aussi aux titres de "meilleur jeu de rôle", "meilleure narration", "meilleure musique" ou encore "meilleure direction artistique".

A cela s'ajoute une nomination de dernière minute dans la catégorie du vote du public, annoncée lundi.

L'an dernier, c'était le Français Nicolas Doucet, directeur du studio japonais Team Asobi, propriété de Sony, qui était monté sur la scène du Peacock Theater pour recevoir le titre du "jeu de l'année" pour "Astro Bot", jeu de plateforme rendant hommage aux héros phares de la Playstation.

- Campagne marketing -

Parmi les personnalités attendues sur scène cette année pour remettre des prix: Todd Howard, directeur du studio Bethesda produisant les populaires sagas de jeux The Elder Scrolls et Fallout, et l'acteur américain Jeffrey Wright, qui prête sa voix à l'un des héros du jeu narratif "Dispatch".

Les Game Awards sont aussi l'occasion pour les gros studios et éditeurs de jeux de dévoiler leurs prochaines sorties.

Une statue de Lara Croft, la protagoniste principale de la série de jeux vidéo "Tomb Raider", est exposée au "musée de l'histoire du jeu vidéo" à Zagreb, le 29 mai 2025 ( AFP / DAMIR SENCAR )

Les organisateurs ont déjà annoncé que la saga Tomb Raider, qui n'a pas accueilli de nouvel opus majeur depuis 2018, donnera des informations sur les futures aventures de Lara Croft jeudi soir.

Les internautes vont également découvrir le jeu qui se cache derrière la mystérieuse campagne marketing organisée depuis quelques jours autour de la cérémonie, avec l'apparition d'une imposante structure représentant une porte ancienne ornée de sculptures dans le désert californien.

Depuis 2014, les Game Awards sont organisés et présentés par l'ancien journaliste et animateur canadien Geoff Keighley.

Retransmise en ligne sur les plateformes YouTube et Twitch mais aussi sur les réseaux sociaux, la cérémonie sera également diffusée pour la première fois sur Prime Video, le service de streaming d'Amazon.

En 2024, les Game Awards avaient revendiqué 154 millions de visionnages en direct dans le monde sur ses différents canaux.

Le jury, composé d'une centaine de médias et d'influenceurs spécialisés, pèse pour près de 90% dans la désignation des vainqueurs, contre 10% pour le vote du public, selon le site officiel de la cérémonie.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

