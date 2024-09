Vatel Capital lance sa nouvelle offre IR 2024

Paris, le 23 septembre 2024 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le lancement de son offre IR 2024 permettant aux investisseurs de se positionner sur une gamme variée et complémentaire de placements sur lesquels l’équipe affiche une forte expertise et d’excellentes performances historiques.



Les différents supports d’investissements proposés par Vatel Capital dans le cadre de sa campagne IR ont pour sous-jacents des actifs solides et diversifiés (PME innovantes et rentables, fleurons de l’économie corse, économie ultramarine ou encore les forets françaises) :



- le FCPI Dividendes Plus n°12

- le FIP Corse Kallisté Capital n°17

- le GFI Vatel 2



Les équipes de Vatel Capital présenteront leur nouvelle offre lors du prochain salon Patrimonia, qui se tiendra les 25 et 26 septembre et vous acceuilleront sur leur stand K27.