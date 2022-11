Vatel Capital lance le GFI Vatel

Paris, le 07 novembre 2022 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce la création d’un Groupement Forestier d’Investissement, qui constitue un actif tangible très demandé par les investisseurs.



Vatel Capital dispose d’une solide expérience en matière de gestion forestière avec plus de 2000 ha exploités en France, qui étaient jusque-là logés dans deux véhicules d’investissement : une Foncière Forestière et un GFF. Né de la transformation du GFF, le GFI Vatel possède déjà̀ cinq massifs forestiers à son actif, répartis sur différentes régions (Bretagne, Bourgogne, Auvergne, Meuse, Savoie), composés de plusieurs essences (chênes, hêtres, douglas, sapins, épicéas de Sitka) avec des degrés de maturité́ divers. Il est d’ores et déjà investi à plus de 80 % de son actif.



Le GFI constitue aujourd’hui une classe d’actif très demandée par les investisseurs alors même que l’offre disponible sur le maché est assez réduite. Il s’agit d’un investissement tangible offrant une valorisation régulière, un régime fiscal avantageux, tout en étant déconnecté́ des marchés financiers.