 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

VAT Group dans le vert, des propos d'UBS en soutien
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 10:55

VAT Group gagne 1,5% à 617 CHF et surperforme ainsi la tendance à Zurich ( 0,3% sur le SMI), aidé par des propos positifs d'UBS, qui remonte son objectif de cours sur le titre, voyant le groupe "encore au début d'un cycle très fort dans les semi-conducteurs".

Tout en réaffirmant sa recommandation "achat", la banque suisse remonte son objectif de cours de 650 à 745 CHF, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 23% pour l'action du fournisseur de vannes à vide pour la fabrication de semi-conducteurs, par rapport à son cours de clôture de la veille.

UBS s'attend à ce que les dépenses d'investissement (CAPEX) en équipements de fabrication de plaquettes (WFE, pour Wafer Fabrication Equipment ) destinés aux semi-conducteurs fassent plus que doubler, atteignant 247 MdsUSD d'ici 2028 contre 116 MdsUSD en 2025, "une forte croissance avec un risque de hausse du consensus pour VAT".

Valeurs associées

VAT GROUP
621,400 CHF Swiss EBS Stocks +2,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
121,8 -13,09%
CAC 40
8 179,91 -0,29%
Pétrole Brent
91,38 -1,04%
2CRSI
48,4 -3,87%
HAFFNER ENERGY
0,246 -1,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank