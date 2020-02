Vastned Retail Belgium: Résultats annuels 2019

RÉSULTATS D'EXPLOITATION SOLIDES ET TAUX D'OCCUPATION ÉLEVÉ

Augmentation du résultat EPRA durant l'exercice 2019 jusqu'à € 2,90 par action (€ 2,85 pour l'exercice 2018) résultant principalement d'une diminution des charges immobilières en raison des frais d'entretien moins que prévu.

Désinvestissement d'un immeuble de commerce en centre-ville de Liège et d'un parc de vente au détail à Ans dans le cadre de la poursuite de l'exécution de la stratégie avec une priorité claire sur l'immobilier commercial de haute qualité.

Réalisation de 26 transactions locatives qui représentent environ 23 % de l'ensemble des revenus locatifs annuels.

Taux d'occupation a augmenté plus de 1 % pendant le quatrième trimestre jusqu'à 98,8 % par rapport au 30 septembre 2019 (98,0 % au 31 décembre 2018).

Diminution de la juste valeur du portefeuille immobilier existant d'environ 2,7 % durant l'exercice 2019, principalement par une baisse continue de la valeur locative estimée.

Proposition dividende brut s'élève à € 2,90 par action pour l'exercice 2019 (€ 2,85 pour l'exercice 2018). Rendement du dividende brut de 6,5 % sur la base du cours de clôture au 31 décembre 2019, à savoir € 44,70.

Prolongation de la durée des crédits renouvelables d'un an jusqu'en 2024 à des conditions identiques et prolongation de la durée de trois instruments financiers de deux ans jusqu'en 2024 à des conditions plus favorables.

Taux d'endettement limité de 27,9 % au 31 décembre 2019.





