VAST Data évaluée à 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

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Le fournisseur d'infrastructure d'intelligence artificielle VAST Data a déclaré mercredi qu'il était évalué à 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, qui comprenait des capitaux primaires et secondaires d'environ 1 milliard de dollars.