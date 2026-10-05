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Varun Beverages progresse après que PhillipCapital a lancé sa couverture avec une recommandation « acheter » ; le cours de l'action s'envole
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 08:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Varun Beverages ( VARB.NS ), l'embouteilleur national de PepsiCo, devrait tirer parti des opportunités du marché, de l'innovation produit et de son solide réseau de distribution, selon PhillipCapital

** La société de courtage lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours fixé à 560 roupies

** Les dernières initiatives de la société, notamment KIVA Spirits, l'alliance avec Asahi en Inde et le partenariat avec Carlsberg en Afrique, offrent des perspectives qui ne sont pas encore prises en compte dans le cours de l'action – PhillipCapital

** Les nouvelles catégories de produits de VARB, telles que les boissons gazeuses sans sucre, les boissons énergisantes, les boissons pour sportifs et les boissons à base de lait, contribuent à préserver la valeur fondamentale de l'entreprise, à attirer les consommateurs soucieux de leur santé et à positionner la marque sur le segment haut de gamme

** La menace concurrentielle existe, mais sur le marché indien des boissons non alcoolisées, où le taux de pénétration est faible, la société de courtage estime que les nouveaux entrants ciblant le grand public sont susceptibles d'élargir le marché plutôt que de prendre une part significative aux acteurs en place

** 22 analystes sur 25 attribuent à l'action la recommandation « Achat » ou supérieure; objectif de cours médian à 556 roupies

** L'action de la société progresse de 1,7 % à 432,55 roupies; depuis le début de l'année, elle recule de 11,6 %

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