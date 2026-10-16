 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Varroc et Forsee Power forment une Joint-Venture pour étendre les solutions de batteries pour véhicules électriques en Inde
information fournie par Boursorama CP 16/10/2026 à 17:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Varroc assurera la gestion et le contrôle opérationnel, renforçant ainsi sa position dans l'écosystème en évolution de la mobilité électrique en Inde.

Pune, India | 16 October 2026: Alors que la mobilité électrique prend de l'ampleur à travers le monde, l'industrie automobile entre dans une nouvelle phase de transformation – qui nécessite des solutions technologiques capables d'évoluer avec l'évolution des architectures des véhicules, les besoins des clients et l'ampleur croissante de l'électrification. En Inde, cette transition représente une opportunité significative de construire des solutions évolutives, rentables et spécifiques à chaque application, qui soutiennent les OEM dans un large éventail de segments de véhicules.

Conscients de ce paysage en évolution, Varroc Engineering Limited (VARROC | 541578 | INE665L01035), une entreprise mondiale de technologie automobile, et Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), spécialiste des systèmes de batteries intelligents, ont conclu une Joint-Venture pour élargir leur portefeuille de mobilité électrique et combiner leurs capacités complémentaires afin de développer des solutions avancées de batteries pack.

Valeurs associées

FORSEE POWER
0,1494 EUR Euronext Paris +3,03%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:52 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, à rebours de Wall Street où les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres secteurs mieux représentés en Europe, comme la défense ou l'automobile. Francfort a gagné 0,95 %, Milan ... Lire la suite

  • Une semaine sur les marchés. (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 12 du 16 octobre
    information fournie par Boursorama 16.10.2026 17:38 

    Lundi 12 octobre CAC 40 : +0,38%, à 7.832,88 points La séance du jour La Bourse de Paris a commencé la semaine dans le vert. La semaine sera marquée par la publication d'indicateurs d'inflation en Europe et aux Etats-Unis, cruciaux pour anticiper la suite de la ... Lire la suite

  • Sans grande surprise, les députés ont rejeté vendredi en commission le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Après le budget de l'Etat, les députés rejettent en commission celui de la Sécu
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:35 

    Sans grande surprise, les députés ont rejeté vendredi en commission le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027, un mauvais signal pour le gouvernement mais sans conséquence directe, puisque le texte sera débattu dans l'hémicycle dans sa version initiale ... Lire la suite

  • Taux, pétrole, IA : les perspectives de ODDO BHF AM pour la fin de l'année sur les marchés
    Taux, pétrole, IA : les perspectives de ODDO BHF AM pour la fin de l'année sur les marchés
    information fournie par Boursorama 16.10.2026 17:35 

    Après une première partie de 2026 par la technologie américaine et l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle, les investisseurs doivent désormais composer avec une remontée des taux longs, un pétrole plus résistant que prévu et des interrogations sur ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,766 +17,11%
CAC 40
7 956,7 +0,28%
Pétrole Brent
106,87 +1,12%
SOITEC
128,55 -1,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank