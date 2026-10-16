Varroc et Forsee Power forment une Joint-Venture pour étendre les solutions de batteries pour véhicules électriques en Inde

Varroc assurera la gestion et le contrôle opérationnel, renforçant ainsi sa position dans l'écosystème en évolution de la mobilité électrique en Inde.



Pune, India | 16 October 2026: Alors que la mobilité électrique prend de l'ampleur à travers le monde, l'industrie automobile entre dans une nouvelle phase de transformation – qui nécessite des solutions technologiques capables d'évoluer avec l'évolution des architectures des véhicules, les besoins des clients et l'ampleur croissante de l'électrification. En Inde, cette transition représente une opportunité significative de construire des solutions évolutives, rentables et spécifiques à chaque application, qui soutiennent les OEM dans un large éventail de segments de véhicules.



Conscients de ce paysage en évolution, Varroc Engineering Limited (VARROC | 541578 | INE665L01035), une entreprise mondiale de technologie automobile, et Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), spécialiste des systèmes de batteries intelligents, ont conclu une Joint-Venture pour élargir leur portefeuille de mobilité électrique et combiner leurs capacités complémentaires afin de développer des solutions avancées de batteries pack.