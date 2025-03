Vår Energi: début de la production du champ Johan Castberg information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - Vår Energi annonce le début de la production du champ Johan Castberg en mer de Barents, avec une capacité nette de 66 kbopd (milliers de barils équivalent pétrole par jour) à son plateau.



Ce projet, exploité par Equinor, contribuera à l'objectif de l'entreprise d'atteindre plus de 400 kboepd au quatrième trimestre 2025.



Le champ, doté d'une FPSO de 220 kbopd, contient entre 450 et 650 millions de barils récupérables.



Avec 12 puits en production et 30 prévus d'ici fin 2026, Johan Castberg renforce le rôle énergétique de la région et ouvre la voie à de nouvelles explorations.





