Vantiva: vente de SCS à Variant Equity finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - Vantiva indique avoir finalisé la vente de son activité Solutions Logistiques (SCS) à un fonds géré par Variant Equity, transaction représentant 'une étape clé dans sa stratégie visant à se recentrer sur son activité principale, la maison connectée'.



SCS est spécialisée dans la fabrication de précision, la distribution et les solutions de chaîne d'approvisionnement pour les médias et divertissements ainsi que les biens de consommation. À l'avenir, elle se déploiera sous un nouveau nom, Conectiv.





Valeurs associées VANTIVA 0,1728 EUR Euronext Paris +1,65%