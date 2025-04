Sanofi: a finalisé la cession de 50% d'Opella à CD&R information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la finalisation de la vente à CD&R d'une participation de 50,0 % dans son activité de santé grand public Opella.



Sanofi conserve une participation de 48,2 % dans Opella. Bpifrance détiendra une participation de 1,8 % et siègera au Conseil. Dans le cadre de cette opération, Sanofi a reçu un montant net total en numéraire de l'ordre de 10 milliards d'euros.



Paul Hudson, Directeur général de Sanofi a déclaré: 'Avec le soutien de CD&R, réputé pour son expertise dans les secteurs de la consommation et de la santé, et son engagement envers les personnes, les communautés et le développement durable, Opella est prête à croître et à prospérer'.





