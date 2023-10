Communiqué de Presse

Vantiva se réinvente au cours de la première année

suivant son changement de nom

Le projet d'acquisition de la division "Home Networks" de CommScope et le lancement de sa division Espaces Intelligents avec une première offre pour le secteur de l'entreposage libre-service constituent les principaux marqueurs du changement

Paris – Le 25 octobre 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI - anciennement connu sous le nom de Technicolor), un leader technologique mondial fournissant des technologies innovantes aux fournisseurs de services réseau (NSP) qui connectent les consommateurs du monde entier, a réuni aujourd'hui ses clients, partenaires et employés pour célébrer la première année de l'entreprise en tant que société autonome depuis son changement de nom en septembre 2022.

Au cours de l'année écoulée, l'entreprise a capitalisé sur ses 130 années d'expertise pour :

lancer sa division Espaces Intelligents, axée sur l'Internet des Objets (IoT) et s'appuyant sur la position de Vantiva en tant que leader de la connectivité des réseaux, avec une première offre pour le secteur du self-stockage ;

proposer une nouvelle génération de services logiciels sous la suite NaviGate™ qui apporte de la valeur ajoutée aux NSP et aux opérateurs de télévision, tout en améliorant l'expérience utilisateur ;

mettre en œuvre une stratégie de fabrication primée, Smart Lines, permettant à Vantiva de déplacer rapidement la fabrication vers différents sites à travers le monde ;

renforcer son engagement à fournir des produits innovants et conçus durablement à ses clients, comme une passerelle Wi-Fi 6 respectueuse de l'environnement avec Bouygues Telecom en France.

Cet anniversaire intervient après l'annonce par Vantiva de son intention d'acquérir la division Home Networks de CommScope, ce qui élargirait considérablement le portefeuille de clients de Vantiva, augmenterait sa présence dans des zones géographiques stratégiques et renforcerait les capacités d'innovation de l’entreprise.

« L'année passée a représenté pour Vantiva une évolution transformatrice vers un nouveau marché de croissance majeur avec notre division Espaces Intelligents, un investissement important dans les capacités logicielles de nouvelle génération NaviGate™ Suite et des efforts soutenus en matière de développement durable », a déclaré Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva. « Avec le bond en avant en termes de parts de marché et de profondeur de portefeuille que représente le projet d'acquisition de CommScope Home Networks, ces jalons démontrent le dévouement et l'expertise de nos employés et leur engagement à toujours innover. La force de nos partenariats et les relations durables que nous entretenons avec nos clients sont à la base de tout ce que nous faisons et nous nous réjouissons de resserrer encore ces liens dans les années à venir. »

Depuis le changement de nom, les équipe expertes de Vantiva, implantées dans le monde entier, ont conçu, construit et lancé les produits suivants :

Vantiva Smart Storage : la première solution logicielle de bout en bout Wi-Fi et IoT pour le secteur du self-stockage. Conçue pour transformer les installations d’entreposage libre-service en espaces intelligents, cette solution permet aux propriétaires et exploitants immobiliers d'offrir une expérience de stockage moderne, efficace et centrée sur le client, tout en favorisant croissance et rentabilité.

Le décodeur primé Soundscape (STB) de Vantiva : Soundscape est une offre de nouvelle génération qui fait passer l'expérience du divertissement - y compris la vidéo et le gaming - au niveau supérieur, en complétant le rendu visuel époustouflant offert par les téléviseurs actuels par un son immersif en 3D. Soundscape a été lancé à l'IBC en 2022 et a remporté le prix de la meilleure vidéo immersive aux CSI Awards de l'année dernière.

La suite NaviGate™ : Une suite logicielle pour les NSP et les consommateurs composée de NaviGate IQ™, NaviGate 5G™ et NaviGate Companion™. La suite NaviGate™ permet une analyse de données avancée pour les opérateurs afin d'améliorer l'expérience vidéo de l'utilisateur final et la gestion des appareils mobiles iOS/Android des passerelles haut-débit pour des millions d'abonnés.

Falcon 5G de Vantiva : une passerelle domestique haut-débit (CPE) d'accès sans fil fixe (FWA) 5G respectueux de l'environnement, qui permet aux NSP d'étendre leurs réseaux à de nouveaux clients mal desservis par les infrastructures de câble et de fibre optique. Exploitant la technologie révolutionnaire Indoor5G™ de Vantiva, le CPE s'auto-optimise en assurant la meilleure réception depuis les tours des opérateurs. Intégrant l'application NaviGate 5G™ iOS ou Android, la passerelle peut être installée par les utilisateurs finaux eux-mêmes.

La toute première passerelle domestique Wi-Fi 7 de qualité opérateur au monde : la passerelle de Vantiva a fait l'objet d'une démonstration lors du Network X/Broadband World Forum de l'année dernière et a marqué une nouvelle étape dans la connectivité haut débit sans fil à domicile qui permettra un large éventail de nouvelles expériences - telles que le gaming immersif et la diffusion en continu de vidéos 4K et 8K.



En tant qu'entreprise centrée sur le client, Vantiva a travaillé avec ses estimés partenaires industriels dans le monde entier pour créer des produits personnalisés, y compris :

La Livebox d' Orange Belgique , une passerelle DOCSIS 3.1 hybride fibre coaxiale (HFC). La Livebox est la passerelle HFC la plus avancée et la plus durable pour le marché des particuliers et des entreprises, avec une solution Wi-Fi 6 de bout en bout.

Ultrahub de Vodafone , la première passerelle Wi-Fi 6E du Royaume-Uni. Cette nouvelle passerelle offre une connectivité Wi-Fi de la plus haute qualité partout dans le domicile des abonnés.

Magenta Home Box Fiber de Deutsche Telekom , une passerelle DOCSIS 3.1 et Wi-Fi 6 de nouvelle génération. Cette passerelle permet à la société autrichienne Magenta Telekom, qui a été rachetée par Deutsche Telekom, d'optimiser le haut débit, le gaming et les expériences Wi-Fi pour les entreprises et les particuliers connectés grâce à la toute dernière connectivité Wi-Fi 6.

La Bbox Wi-Fi 6 de Bouygues Telecom (France), une passerelle écologique qui permet aux abonnés de Bouygues Telecom de bénéficier d'un accès à large bande par fibre optique jusqu'à leur domicile. La BBox offre un accès fiable à l'ultra haut débit (UBB) jusqu'à 2,5 gigabits par seconde. Sa conception verticale garantit une connectivité sans fil performante dans tout l'environnement domestique.

Vantiva a également reçu plusieurs distinctions pour ses efforts en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et d'innovation dans les solutions de la chaîne d'approvisionnement :

EcoVadis a décerné à Vantiva sa deuxième Médaille de Platine consécutive pour son travail de création de produits plus durables. Cette distinction place Vantiva dans le top 1 % des entreprises évaluées par l'agence, indépendamment de leur taille ou de leur secteur d'activité.

S&P Global a classé les évaluations ESG de Vantiva dans les 2 % des entreprises les mieux notées au monde dans la catégorie des équipements de communication. Vantiva se classe troisième parmi les entreprises de son secteur et première dans la catégorie environnementale.

L'initiative Science Based Targets (SBTi) a validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à moyen terme de Vantiva. Le SBTi a considéré que les objectifs de Vantiva pour les scopes 1 et 2 sont conformes à la trajectoire de 1,5°C. Vantiva s'est également engagée à établir avec le SBTi une trajectoire de long terme conforme à l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

L'Institute for Supply Management a décerné à Vantiva le Supply Chain Trailblazer Award de l’innovation pour son initiative de fabrication Smart Lines, créée pour anticiper les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Ce prix récompense Vantiva pour l'innovation de ses processus, sa maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation de sa production et sa résilience opérationnelle.

