Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vantiva: présente un décodeur Android TV équipé d'IA information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Vantiva a présenté aujourd'hui le décodeur Android TV 4K Ultra HD ONYX, sa dernière plateforme équipée d'IA.



Doté d'un processeur quad-core 40K et d'une Neural Processing Unit (NPU) de 4 TOPS, le décodeur ONYX est présenté comme 'l'un des premiers à intégrer des capacités d'intelligence artificielle innovantes' ouvrant la voie à de nombreux usages de nouvelle génération, comme l'identification et la localisation d'événements spécifiques dans la vidéo et des fonctionnalités d'amélioration d'image.



Le décodeur ONYX sera présenté à l'occasion du salon de l'IBC 2024, à Amsterdam, du 13 au 16 septembre.



'Comme ONYX prend en charge les formats HDR10, HDR10+ et Dolby® Vision, les utilisateurs finaux pourront profiter d'une expérience vidéo plus immersive', a commenté Leopold Diouf, Directeur exécutif en charge des activités produit chez Vantiva.





Valeurs associées VANTIVA 0,11 EUR Euronext Paris +1,69%