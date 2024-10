Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vantiva: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - Vantiva annonce la nomination de Tim O'Loughlin au poste de directeur général, ainsi que sa cooptation en qualité d'administrateur. Il succède ainsi à Lars Ihlen, qui occupait les fonctions de directeur général par intérim depuis le 15 août.



Tim O'Loughlin a notamment occupé pendant 18 ans des fonctions de direction dans deux entreprises récemment acquises par Vantiva, ARRIS et Pace. Il était depuis le 2 janvier directeur exécutif des activités commerciales, Amériques de Vantiva.



Tim O'Loughlin assurera opérationnellement ses fonctions depuis les bureaux de Vantiva à Paris et Norcross (Géorgie), aux États-Unis. Lars Ihlen poursuivra quant à lui ses fonctions de directeur financier du groupe.





Valeurs associées VANTIVA 0,12 EUR Euronext Paris +0,85%