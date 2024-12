Vantiva: le titre rebondit après une cession d'actif information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Le titre Vantiva décolle en tête des plus fortes hausses du marché parisien vendredi suite à l'annonce d'un projet de cession de sa division de solutions logistiques (SCS).



L'ex-Technicolor indique avoir conclu un accord d'option de vente à un fonds géré par la société de capital-investissement Variant Equity sur la base d'une valeur d'entreprise de 40 millions de dollars.



Le groupe souligne que le conseil d'administration a choisi Variant Equity comme le meilleur partenaire pour soutenir l'avenir de SCS à l'issue d'un processus de sélection décrit comme 'compétitif et impartial'.



Vantiva, qui précise que la contribution de SCS sera présentée en 'activités abandonnées' dans ses comptes de 2024, explique qu'il compte procéder à des dépréciations d'actifs nécessaires dont l'évaluation est en cours.



Si les prévisions 2024 du groupe restent inchangées, Vantiva dit désormais viser, pour ses activités poursuivies, sur un Ebitda supérieur à 100 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible ('free cash-flow') positif après charges financières et impôts, et avant les frais de restructuration et d'intégration liés à l'acquisition de CommScope Home Networks.



Vantiva explique que l'opération va lui permettre de se concentrer sur l'optimisation de ses métiers dans les technologies destinés aux domaines de la vidéo, du haut débit et des technologies adjacentes.



Suite à cette annonce, l'action Vantiva grimpait de plus de 9% vendredi à la Bourse de Paris, ce qui lui permet de porter à 12% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées VANTIVA 0,13 EUR Euronext Paris +9,59%