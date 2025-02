Vantiva: FCF positif pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Vantiva affiche un free cash-flow (après les frais financiers et les impôts, mais avant les coûts de restructuration liés à l'acquisition de Home Networks) positif à 33 millions d'euros pour 2024, contre -40 millions l'année précédente.



Son EBITDA ajusté a augmenté de 6,2% à 104 millions d'euros, soit une marge en légère baisse de 0,6 point à 5,6% pour un chiffre d'affaires en croissance de 19,3% à 1,86 milliard grâce à la consolidation de l'activité Home Networks.



En 2025, Vantiva estime qu'il devrait afficher une hausse significative de son EBITDA ajusté, à plus de 150 millions d'euros, et atteindre un FCF positif après charges financières, impôts et coûts de restructurations.



'Avec la transaction SCS sur le point d'être finalisée, Vantiva se concentre pleinement sur ses activités de connectivité pour continuer à délivrer de solides performances pour le bénéfice de toutes les parties prenantes', affirme son DG Tim O'Loughlin.





Valeurs associées VANTIVA 0,17 EUR Euronext Paris +4,51%