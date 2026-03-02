, 02 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Communiqué de presse

Vantiva dévoile la nouvelle passerelle domestique Hawk 5G FWA,

conçue pour la 5G SA

BARCELONE, le 2 mars 2026 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial dans les solutions de connectivité, annonce aujourd'hui le lancement du Hawk 5G, son dernier équipement CPE (Customer Premises Equipment) en accès fixe sans fil (FWA), présenté au Mobile World Congress 2026.

Conçu comme l'évolution de nouvelle génération du CPE indoor Condor 5G primé, le Hawk 5G s'appuie sur ses hautes performances et y ajoute des capacités de traitement élargies pour la 5G Standalone (SA). La majorité des opérateurs migrent actuellement leurs réseaux de l'architecture NSA (Non-Standalone) vers la SA (Standalone) afin de tenir pleinement les promesses de la 5G. Le Hawk 5G intègre également la compatibilité Wi-Fi 8.

Une conception robuste, pensée pour un déploiement à grande échelle

Le Hawk 5G s'appuie sur l'expérience mondiale de Vantiva auprès des fournisseurs de services réseau (NSP) de Tier 1 et Tier 2, et prend en charge leurs middlewares de référence : Homeware™/OpenWRT, prplOS et RDK-B. Il est conforme aux dernières spécifications réseau 3GPP Release 18. Le Hawk 5G est disponible en Amérique, en zone EMEA et en Australie.

« Avec le Hawk 5G, nous élargissons le périmètre de déploiement du service FWA et améliorons la couverture cellulaire des fournisseurs de services grâce à une meilleure efficacité spectrale », déclare Ashwani Saigal, Vice-Président Senior, Global Product Management chez Vantiva. « Face à la croissance de la demande en haut débit performant, nous les accompagnons pour répondre à ces attentes avec des solutions évolutives, intelligentes et prêtes pour l'avenir. »

Des innovations clés au service des performances 5G SA

Facteur de forme near-window : Conçu pour s'intégrer discrètement dans tout environnement résidentiel, le Hawk 5G présente un encombrement minimal pour se poser en toute discrétion sur un rebord de fenêtre, là où la qualité du signal 5G est optimale. Les tests démontrent que le Hawk 5G peut, dans de nombreux cas, remplacer les unités extérieures, réduisant ainsi les contraintes d'installation.





Le Hawk 5G est entièrement intégré à l'application Navigate Companion™ de Vantiva, permettant aux utilisateurs finaux et aux opérateurs de gérer simplement l'installation, les performances et les paramètres Wi-Fi. L'application Navigate Companion™ est disponible sur toutes les principales plateformes de téléchargement. Le Hawk 5G s'intègre également au tableau de bord Navigate FWA Dashboard, développé sur la base du logiciel CloudCore de Vantiva, afin d'aider les opérateurs à accompagner leurs utilisateurs finaux et à garantir une expérience optimale.

Le lancement du Hawk 5G marque une nouvelle étape dans la collaboration continue entre Vantiva et Qualcomm Technologies, Inc.

« Nous sommes ravis de voir la plateforme Qualcomm Dragonwing™ FWA Gen 5 Elite associée à la technologie d'antennes Indoor5G™ 8Rx de Vantiva, ainsi qu'aux améliorations uplink Power Class 1 », déclare Anand Venkataraman, Directeur Senior, Product Management chez Qualcomm Technologies, Inc. « Ce produit permettra aux opérateurs d'étendre considérablement leur déploiement FWA et de connecter de nouveaux foyers grâce à la 5G. »

Les produits de marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Qualcomm et Qualcomm Dragonwing sont des marques commerciales ou des marques d'enregistrement de Qualcomm Incorporated.

Pour en savoir plus sur le Hawk 5G, rendez-vous sur notre site .

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d’expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion de la chaîne d’approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle.

Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui a salué ses performances environnementales et sociales, et a placé Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l’échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée. L’acquisition de la division Home Networks de CommScope en janvier 2024 a renforcé Vantiva dans son engagement sans relâche au service de l’innovation.

Pour plus d’informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

Contacts

Relations presse Vantiva Image 7 pour Vantiva

press.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

