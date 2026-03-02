France: La production manufacturière a progressé en février, dépassant les prévisions préliminaires, selon l'indice PMI

Un ouvrier marche dans la fonderie du site de la forge Areva Creusot au Creusot.

Le secteur ‌manufacturier français a connu une expansion en février, dépassant ​légèrement les estimations initiales, grâce à une demande solide dans les secteurs automobile et aérospatial, a rapporté lundi S&P ​Global.

L'indice final PMI du secteur manufacturier français pour février, calculé par HCOB, ​a reculé à 50,1 points, ⁠après avoir atteint en janvier son plus haut niveau ‌en 43 mois, à 51,2 points.

Il est néanmoins resté au-dessus du seuil de 50,0 points, ​qui sépare une ‌contraction d'une croissance de l'activité, et le PMI ⁠manufacturier final de février a dépassé le PMI flash de 49,9 points.

S&P Global a déclaré que les commandes ⁠étrangères dans le ‌secteur manufacturier avaient diminué, bien que la ⁠production des usines ait augmenté et que les entreprises ‌manufacturières aient des perspectives plus optimistes.

"Tant que ⁠les commandes dans le secteur manufacturier français continueront ⁠de baisser, il ‌sera prématuré de déclarer que le ralentissement dans ce ​secteur est terminé. Cela ‌dit, l'indice des carnets de commandes n'est que légèrement inférieur au seuil d'expansion ​et nettement supérieur au niveau moyen enregistré entre 2023 et 2025", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste ⁠junior à la Hamburg Commercial Bank AG.

"La confiance des industriels semble s'améliorer. Cela s'explique en partie par les anticipations d'une hausse de la demande du secteur public", a-t-il ajouté.

