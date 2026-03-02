Aucune victime française n'est à déplorer à ce stade au Moyen-Orient, selon Barrot

Le président français Macron s'adresse à un conseil de défense nationale après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, à Paris
Aucune victime française n'est à déplorer à ce stade au Moyen-Orient, a déclaré lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, appelant à la désescalade entre l'Iran d'une part, Israël et les Etats-Unis d'autre part.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)
