Vantiva : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 en hausse de 7,9 %

Un solide trimestre tiré par des anticipations de commandes, partiellement compensées par des taux de change défavorables

Le niveau de chiffre d’affaires au T4 est attendu en baisse en raison du cadencement des commandes clients

La guidance pour 2025 est maintenue à taux de change du budget

Paris, France – 30 octobre 2025 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI) , leader mondial des technologies de connectivité, annonce son chiffre d’affaires, non audité, pour le troisième trimestre 2025.

Faits marquants du T3

Le chiffre d’affaires du trimestre est en hausse de 7,9 % par rapport à 2024 malgré un impact négatif significatif des taux de change (+13,3 % à taux de change constants).

Pour les 9 premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires augmente de 7,9 % à taux de change réels et de 10,8 % à taux constants.

Le groupe maintient sa guidance pour l’exercice à taux change du budget (€/$ 1,05), en retenant l’hypothèse que la disponibilité des composants reste stable.





Chiffre d’affaires du T3 et 9 mois

Troisième Trimestre 9 mois En millions d’euros, Activités poursuivies 2025 2024* A taux de change réels A taux de change constants 2025





2024* A taux de change réels A taux de change constants Chiffre d’affaires total 470 436 7,9 % 13,3 % 1 331 1 233 7,9 % 10,8 % Haut débit 366 265 38,0 % 44,6 % 963 731 31,7 % 35,2 % Video 74 133 (44,3 %) (40,5 %) 283 395 (28,4 %) (26,5 %) Diversifications 30 38 (20,2 %) (16,2 %) 86 107 (20,0 %) (18,2 %)

*Chiffres 2024 retraités de la cession de SCS et de la reclassification de CVS et maintenance de Haut début et Vidéo dans Diversifications

Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 7,9 % par rapport à 2024 pour atteindre 470 millions d’euros sur le trimestre.

Le chiffre d’affaires du Haut débit a progressé de 38 % tandis que ceux des activités Vidéo et des diversifications ont baissé respectivement de 44,3 % et de 20,2 % en raison d’une plus faible demande.

L’activité Haut débit a été tirée par une forte demande, notamment en Amérique du Nord. Cependant, cette tendance ne devrait pas se poursuivre au Q4 car une partie de la demande du Q3 provenait d’une anticipation de commandes de la part de certains clients.



Le demande pour les équipements Vidéo continue d’être impactée par la baisse structurelle du marché, notamment en Amérique du Nord, en Australie et en Corée.

Les activités de diversifications ont souffert de la faible demande du secteur grand public.

Perspectives

Vantiva maintient sa guidance pour l’année, à taux de change du budget, en retenant l’hypothèse que la disponibilité des composants reste stable.

Gui dance 2025*

EBITDA ajusté > 150 millions d’euros

Cash Flow Libre (FCF) positif

*Hypothèse €/$ à 1,05

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2024 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 avril 2025, sous le numéro D.25-0279.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter) .

