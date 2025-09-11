Vantage Data Centers obtient un investissement de 1,6 milliard de dollars pour se développer dans la région Asie-Pacifique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails et de contexte aux paragraphes 4-7)

Vantage Data Centers a déclaré jeudi avoir obtenu un investissement de 1,6 milliard de dollars mené par une filiale de GIC et une unité de l'Abu Dhabi Investment Authority pour développer ses opérations en Asie-Pacifique, y compris l'achat d'un campus de centres de données en Malaisie.

Dans un communiqué, l'entreprise américaine a déclaré que le financement soutiendra son acquisition du campus hyperscale du groupe Yondr dans le parc technologique Sedenak de Johor, en Malaisie.

Le site, qui offrira une capacité informatique de plus de 300 mégawatts, portera la capacité de Vantage Asie-Pacifique à 1 gigawatt.

L'investissement souligne la demande croissante d'infrastructures numériques dans la région, stimulée par l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage.

GIC et ADIA sont tous deux des investisseurs existants dans Vantage Data Centers, qui est soutenu par la société d'investissement dans l'infrastructure numérique DigitalBridge

DBRG.N .

Fondée en 2010, Vantage Data Centers exploite des campus de centres de données de très grande taille (hyperscale) sur les cinq continents, comme le montre son site web.

L'investissement et l'acquisition du campus de Johor devraient être finalisés au cours du quatrième trimestre, selon la déclaration de jeudi.