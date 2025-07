Vanguard se révèle être un gros investisseur indirect du Bitcoin

Vanguard, vif critique du bitcoin , est devenu son premier actionnaire indirect via sa participation dans MicroStrategy, écrit l’agence Bloomberg .

Alors que Vanguard maintient une position résolument sceptique vis-à-vis des crypto-actifs, le gestionnaire aux encours de 10.000 milliards de dollars est devenu, ironiquement, le principal actionnaire de MicroStrategy, une société emblématique des stratégies d’investissement en Bitcoin. Selon une analyse de documents réglementaires compilée par Bloomberg , Vanguard détient désormais plus de 20 millions d’actions, soit près de 8?% du capital de MicroStrategy (désormais renommée «Strategy»), devançant Capital Group.

Tim Buckley, PDG de Vanguard jusqu’en 2024, affirmait encore récemment que « le Bitcoin n’a pas sa place dans un portefeuille de long terme. C’est un actif spéculatif sans valeur économique intrinsèque . » Le gestionnaire avait d’ailleurs refusé de proposer les ETF Bitcoin américains sur sa plateforme de courtage lors de leur lancement, invoquant leur nature volatile et immature, rappelle Bloomberg .

Malgré cette posture, Vanguard s’est retrouvé exposé massivement à MicroStrategy par le biais de ses nombreux fonds indiciels – qu’il s’agisse d’ETF ou de fonds traditionnels suivant des indices small-cap, value, momentum ou croissance.

Sous la direction de Michael Saylor, MicroStrategy s’est repositionnée comme un proxy direct du Bitcoin, finançant ses achats massifs via émissions de dettes et d’actions. L’entreprise détient aujourd’hui plus de 70 milliards de dollars en Bitcoin et est devenue le plus important détenteur corporate de la cryptomonnaie.

Même sans intention stratégique, cette exposition involontaire s’est révélée payante puisque le titre de MicroStrategy a gagné 850?% en deux ans, contre environ 300?% pour le Bitcoin.

Le Bitcoin a franchi lundi 14 juillet la barre des 123.000 dollars.

(Avec Bloomberg)

