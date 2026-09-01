Vanguard s’offre Altruist pour élargir l’accès au conseil financier

Vanguard a annoncé le 26 août la signature d’un accord définitif pour le rachat d’Altruist, acteur en forte croissance de la technologie patrimoniale. Soutenue par le numéro deux mondial de la gestion d’actifs depuis 2020, la fintech s’est imposée grâce à sa plateforme intégrée combinant outils de gestion et services de conservation d’actifs pour les conseillers en investissement indépendants.

L’opération doit permettre à Altruist d’accélérer ses investissements dans l’innovation et l’IA tout en bénéficiant de la puissance financière et de l’expertise de Vanguard . De son côté, le gestionnaire d’actifs entend se rapprocher des conseillers indépendants et de leurs clients, un canal de distribution de plus en plus stratégique.

« La technologie peut contribuer à combler cet écart en permettant aux conseillers de servir davantage de personnes et de mieux les accompagner, tout en préservant le jugement humain et les relations qui sont au cœur d’un bon conseil financier », déclare Salim Ramji, directeur général de Vanguard.

Altruist restera autonome

Après la finalisation de la transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, Altruist continuera d’opérer comme une entité indépendante. La société conservera sa marque, son équipe dirigeante et son modèle de fonctionnement afin notamment de préserver sa proximité avec les conseillers. La clôture de l’opération est attendue d’ici la fin de l’année, sous réserve des autorisations réglementaires.

Pour Jason Wenk, fondateur et directeur général d’Altruist, ce rapprochement doit permettre d’accélérer la mission de l’entreprise. La société s’est développée avec l’ambition de fournir aux conseillers indépendants des technologies plus efficaces à moindre coût, afin de démocratiser l’accès au conseil financier et d’améliorer l’accompagnement des investisseurs.

L'Agefi