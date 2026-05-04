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Vanguard s’associe à Amazon pour faciliter l’accès à son programme de vote
information fournie par Agefi Asset Management 04/05/2026 à 08:00

Vanguard a annoncé le 27 avril une nouvelle collaboration avec Amazon, ciblant son assistant conversationnel Alexa. Il s’agit de faciliter par ce biais la découverte et l’inscription à Vanguard Investor Choice pour les investisseurs en fonds indiciels. Les investisseurs peuvent désormais dire « Alexa, emmène-moi sur Vanguard Investor Choice » pour explorer le programme de choix de vote par procuration au détail et recevoir un lien direct pour s’inscrire.

Vanguard Investor Choice, lancé début 2023, permet aux investisseurs individuels de faire entendre leur voix sur d’importantes questions d’actionnaires au sein des sociétés en portefeuille détenues dans les fonds Vanguard participants.

Investor Choice simplifie la participation des investisseurs en proposant une sélection d’options de politique claires et distinctes.

Lorsqu’un investisseur dit « Alexa, emmène-moi sur Vanguard Investor Choice », Alexa le guide à travers une présentation interactive du programme - ce qu’il est, comment il fonctionne et pourquoi il est important. Sur les appareils Echo Show, l’expérience inclut des visuels personnalisés et un parcours interactif. Sur les appareils audio uniquement, les investisseurs bénéficient d’une expérience vocale équivalente.

À la fin de l’expérience, les investisseurs peuvent choisir de recevoir un lien SMS direct vers la page d’inscription à Vanguard Investor Choice sur leur téléphone, facilitant le passage à l'étape suivante.

Vanguard a également annoncé son engagement à rendre tous ses fonds indiciels actions américains éligibles à Vanguard Investor Choice d’ici à fin 2027, étendant ainsi le programme à 6.400 milliards de dollars d’actifs.

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