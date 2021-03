Vanguard retire un mandat à Jackson Square Partners

(NEWSManagers.com) -

Vanguard a annoncé que la société Jackson Square Partners ne gèrerait plus les fonds Vanguard U.S. Growth Fund (de 45,5 milliards de dollars) et Vanguard Variable Insurance Funds - Growth Portfolio (1,2 milliard de dollars). La part des actifs du portefeuille U.S. Growth gérée par la société (13 % des actifs) a été répartie équitablement entre les autres gestionnaires que sont Jennison Associates, Wellington Management Company et Baillie Gifford Overseas. Wellington Management sera le seul gestionnaire du VVIF - Growth Portfolio.

Après la transition, les allocations cibles pour le fonds U.S. Growth seront les suivantes : 28 % pour Jennison Associates, 28 % pour Wellington Management, 28 % pour Baillie Gifford et 15 % pour Vanguard Quantitative Equity Group. Le reste sera investi en cash.