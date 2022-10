Vanguard remanie la gestion d’un fonds

(NEWSManagers.com) - Vanguard a procédé à des changements dans la gestion de son fonds Vanguard International Explorer, de 1,68 milliard de dollars d’encours. Après une période de transition, Wellington Management Company, Schroder Investment Management North America et Baillie Gifford Overseas géreront respectivement 40 %, 40 % et 20 % des actifs du fonds dont ils sont déjà les gestionnaires. En revanche, TimeSquare Capital ne gérera plus le fonds.

Par ailleurs, l’indice du fonds a été modifié. Il s’agira désormais du MSCI EAFE Small Cap Index et non plus du S&P EPAC SmallCap Index.