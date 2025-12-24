 Aller au contenu principal
Vanguard recrute une ex-Fidelity pour diriger son marketing
information fournie par Agefi Asset Management  24/12/2025 à 08:00

Vanguard a recruté Kathryn Condon en tant que directrice marketing. Il s’agit de la deuxième personne seulement à occuper ce poste en cinquante ans d’histoire. Jusqu’à présent, le marketing est piloté par Colin Kelton, qui prendra sa retraite en 2026 après avoir passé 36 ans au sein de la société, dont ces huit dernières années en tant que directeur marketing.

Kathryn Condon, qui prendra ses fonctions en janvier 2026, vient de Fidelity où elle a travaillé plus de douze ans et était dernièrement responsable du marketing pour la division Wealth and Brokerage. Elle a 25 ans d’expérience dans la stratégie de marque, le marketing numérique, l’expérience client et la transformation marketing, ayant officié notamment au sein de Bank of America et d’Accenture.

Kathryn Condon rejoint Vanguard après la récente nomination de John Galloway au poste de directeur de la communication et responsable des relations avec les investisseurs. La deuxième société de gestion au monde semble vouloir investir en marketing et communication dans un contexte où elle cherche à toucher un plus large éventail d’investisseurs particuliers.

