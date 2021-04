Vanguard recrute une commerciale pour la Suisse francophone

(NEWSManagers.com) - Manon Duez a rejoint Vanguard en tant que commerciale senior chez Vanguard en Suisse, selon son profil Linked-In. Elle rejoint l' équipe du Dr. Andreas Zingg, responsable de la Suisse et du Liechtenstein et managing director de Vanguard Europe, basée à Zurich. Elle travaillera aux côtés de Christophe Collet, responsable adjoint de la Suisse et du Liechtenstein, pour " développer une empreinte locale en Suisse francophone et dans le Tessin " , annonce-t-elle.

Manon Duez vient de CdR Capital en Suisse où elle était directrice des investissements et a passé plus de 6 ans. Avant cela, elle a travaillé pour Morgan Stanley Wealth Management.