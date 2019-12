Vanguard noue un accord de distribution avec Ant Financial sur le marché chinois

(NEWSManagers.com) - Le géant américain Vanguard et le groupe de services financiers chinois Ant Financial Services Group, filiale du géant du commerce électronique Alibaba et opérateur de la plateforme de paiement Alipay,ont annoncé la conclusion d' un partenariat dans la distribution de services de conseil en investissement aux consommateurs chinois.

La joint venture mise sur pied par les deux partenaires, Xianfeng Linghang Tougu (Shanghai) Investment Consultancy Company Limited, fournira du conseil en investissement aux particuliers chinois, conformément aux dispositions du régulateur chinois (CSRC), par le biais de l' application Alipay et de la plateforme de gestion de fortune Ant Fortune.

La co-entreprise proposera des services sur mesure aux investisseurs en fonction de leurs objectifs d' investissement et de leur profil de risque, avec un investissement minimum de 800 yuans, soit environ 114 dollars. Précédemment, les services de conseil en investissement n' étaient accessibles qu' à un nombre limité de clients chinois fortunés.

A fin octobre, les actifs sous gestion de Vanguard s'élevaient à 5.900 milliards de dollars.