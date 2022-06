Vanguard nomme un responsable solutions multi-actifs Europe

(NEWSManagers.com) - Andreas Zingg, actuel responsable pour la Suisse de Vanguard Investments Switzerland, prendra le rôle nouvellement créé de responsable des solutions multi-actifs pour Vanguard Europe. L’intéressé sera rattaché à Rick Vassell, en charge de l’équipe du Portfolio Review Department (PRD) de Vanguard. L’équipe PRD supervise les fonds et les ETF actuellement offerts par Vanguard ; et développe de nouveaux fonds et ETF. Dans ses nouvelles fonctions, Andreas Zingg sera responsable de la gamme multi-classes d’actifs européens de Vanguard et de son développement futur. Il partagera son temps entre Londres et Zurich.

Andreas Zingg a rejoint Vanguard en 2016. Avant cela, il était responsable des ventes d’iShares au Moyen-Orient et en Afrique et auparavant responsable des ventes d’iShares pour les régions germanophones de la Suisse chez BlackRock. Avant de rejoindre BlackRock en 2010, Andreas Zingg a travaillé pour UBS Asset Management. Il a commencé sa carrière en tant que consultant chez McKinsey & Co. à Zurich.

Simone Rosti, responsable de l’Italie et de l’Europe du Sud, assurera la direction jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé pour le poste de responsable de la Suisse.