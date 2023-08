Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vanguard lance un fonds dividendes mondial avec Wellington information fournie par Newsmanagers • 24/08/2023 à 00:15

(NEWSManagers.com) - Vanguard va lancer le fonds Vanguard International Dividend Growth Fund, un fonds actions activement géré qui sera investi dans des entreprises internationales qui ont une politique durable et en croissance de versement de dividendes. La gestion du fonds est confiée à Wellington Management, société de gestion américaine qui pilote déjà le Vanguard Dividend Growth Fund. Le nouveau fonds appliquera la même stratégie que ce premier fonds à un univers mondial. Le gérant de ce fonds est Peter Fisher, qui co-gère aussi le Vanguard Dividend Growth Fund aux côtés de Don Kilbride.Wellington Management est un partenaire important et de longue date de Vanguard, gérant plus de 405 milliards de dollars pour le compte du groupe au 30 juin 2023.