Vanguard lance trois nouveaux fonds ETF

(Zonebourse.com) - Vanguard élargit sa gamme d'ETF UCITS actions mondiales à faible coût avec le lancement de trois nouveaux fonds ETF : Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS, Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS et Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS. Ces ETF seront cotés à la Bourse de Londres, à la Deutsche Börse, sur Euronext Amsterdam, à la Borsa Italiana et à la SIX Swiss Exchange.

L'ETF Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS vise à offrir aux investisseurs une large exposition à l'ensemble du marché actions investissable via un seul fonds, incluant des sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation sur les marchés développés et émergents.

L'ETF Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS permet quant à lui d'obtenir une exposition dédiée aux petites capitalisations mondiales.

Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS constitue une alternative pour les investisseurs qui disposent déjà d'une allocation en actions

américaines, ou souhaitent la gérer séparément, ainsi que pour ceux qui recherchent une large exposition aux marchés développés et émergents hors des Etats-Unis.

Ces nouveaux ETF viennent s'ajouter à l'ETF Vanguard FTSE All-World UCITS existant, qui offre une exposition aux grandes et moyennes capitalisations des marchés développés et émergents. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'élargissement plus général de la gamme d'ETF UCITS de Vanguard prévu pour 2026.

Cette initiative fait suite au lancement des ETF Russell axés sur les Etats-Unis en juillet, ceux sur les actions européennes plus tôt dans l'année, ainsi qu'à la récente réduction des frais de l'ETF Vanguard FTSE All-World UCITS.

Ensemble, ces évolutions reflètent la volonté de Vanguard d'élargir sa gamme d'ETF UCITS à faible coût afin de répondre aux besoins des investisseurs en matière de briques simples permettant de constituer des portefeuilles d'actions diversifiés à l'échelle mondiale, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour affiner les expositions par région et par capitalisation boursière.

Ces trois ETF seront gérés par l'équipe global equity group de Vanguard, qui gère plus de 9 070 milliards de dollars d'actifs à travers le monde, compte plus de 50 millions de clients dans le monde entier et s'appuie sur des perspectives et des connaissances diversifiées pour assurer un suivi précis des indices de référence, une gestion prudente des risques et des performances d'investissement hautement compétitives.

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