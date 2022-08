Vanguard introduit deux ETF à Milan et Londres

(NEWSManagers.com) - Vanguard a lancé deux ETF ESG sur les Bourses de Milan et de Londres. Il s’agit des fonds ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF et ESG North America All Cap UCITS ETF. Le premier réplique l’indice FTSE Developed Europe All Cap Choice et offre une exposition aux actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays européens développés. Le second suit l’indice FTSE North America All Cap Choice et couvre les titres de grande, moyenne et petite capitalisations des Etats-Unis et du Canada.