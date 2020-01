Vanguard étend sa politique de frais zéro

(NEWSManagers.com) -

Vanguard a étendu sa politique de frais zéro aux transactions actions et options pour tous les clients de sa plate-forme de courtage. Cette mesure prend effet immédiatement.

Jusqu' à présent, les fonds Vanguard et presque tous les ETF du secteur pouvaient s' acheter et se vendre sans faire l' objet de frais sur la plate-forme du géant américain. Cela concernait aussi plus de 3.000 fonds externes. Désormais, les actions et options sont également concernées.

" Baisser le coût de l' investissement est une habitude pour Vanguard " , commente Karin Risi, managing director du Retail Investor Group de Vanguard.

En plus de baisser les coûts, Vanguard indique qu' il prévoit d' améliorer sa plate-forme de courtage en 2020, avec notamment une nouvelle application mobile et une mise à jour de l' expérience utilisateur.