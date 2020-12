Vanguard entre dans l'histoire avec un fonds à plus de 1.000Md$ d'encours

(NEWSManagers.com) - Le fonds Vanguard Total Stock Index Market est devenu, fin novembre, le premier fonds actions au monde et dans l'histoire à dépasser les 1.000 milliards de dollars d'encours. Selon les données de Morningstar, le fonds a atteint 1.035 milliards de dollars d'encours sous gestion au 30 novembre. Lancé en 1992, il détenait 3.590 titres en portefeuille à fin octobre, exposant ses investisseurs à l'ensemble des marchés actions US. Le fonds n'avait jamais connu de rachats en 28 ans, excepté probablement cette année avec des sorties de 3,7 milliards de dollars constatées entre début janvier et fin novembre 2020.

Cela étant, Morningstar précise que le fonds de Vanguard doit davantage sa croissance à l'appréciation de ses titres qu'à sa collecte. La société indique que seulement pour trois des 28 années d'existence du fonds, à savoir 2011, 2015 et 2019, la collecte nette du fonds a contribué davantage à la croissance de ses encours.