Vanguard élargit son programme Investor Choice
information fournie par Agefi Asset Management  28/10/2025 à 08:00

Vanguard a ajouté trois nouveaux fonds à son programme Investor Choice , qui permet aux investisseurs individuels de faire entendre leur voix sur des questions importantes dans les entreprises en portefeuille. Cela sera effectif en 2026.

Cette expansion permettra de doubler le nombre d’investisseurs éligibles, qui passera à environ 20 millions, et de tripler les actifs éligibles au programme, qui passeront de 1.000 milliards de dollars à plus de 3.000 milliards de dollars.

Parmi les fonds ajoutés à ce programme figure notamment le fonds phare 500 Index Fund.

