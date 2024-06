Vanguard confie une partie d’un de ses fonds value à Wellington

Vanguard a annoncé que Wellington Management Company gérerait désormais une partie de son fonds Vanguard Explorer Value Fund, d’un encours de 978 millions de dollars. Il rejoint les deux autres gestionnaires, Frontier Capital Management et Ariel Investments. Wellington s’occupera de la poche du fonds qui était jusqu’à présent gérée par Cardinal Capital Management, représentant 27,5?% du portefeuille. Ariel gère aussi 27,5?% et Frontier, 45?%. Ce changement est la conséquence des analyses régulières conduites par Vanguard sur les perspectives du fonds. Il conduira à une hausse des frais de 0,49?% à 0,53?%.