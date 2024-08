Vanguard change de gestionnaire pour un fonds marchés émergents

Vanguard a retiré à Oaktree Fund Advisors la gestion d’une partie du Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund, un fonds d’un encours de 785 millions de dollars. La poche concernée a été confiée à Baillie Gifford Overseas et Pzena Investment Management, déjà gestionnaires du fonds.

Suite à ce changement, le fonds sera géré à hauteur de 37,5?% par Baillie Gifford, 37,5?% par Pzena et 25?% par Wellington. Le taux de frais sera réduit de 0,8?% à 0,79?%.

Pzena et Wellington Management gèrent le fonds depuis son lancement en 2011 et Baillie Gifford, depuis 2018. Les trois sociétés s’occupent de multiples fonds et stratégies pour le compte de Vanguard.

« L'équipe de recherche des gérants de Vanguard procède à un examen permanent des conseillers en investissement actuels et potentiels, en allant au-delà des performances à court terme pour se concentrer sur les facteurs de réussite à long terme pour les investisseurs. Dans le cadre de ce processus d’examen, Vanguard a déterminé que les changements apportés à la structure de gestion serviraient au mieux les intérêts des actionnaires actuels et futurs du fonds », précise la société de gestion.